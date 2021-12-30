Глава СК лично обратится к генпрокурору из-за оправдательного приговора в Петербурге по делу о педофилии

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Накануне пятеро фигурантов уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома были отпущены из-под стражи в зале суда. Суд счел, что они невиновны за отсутствием события преступления. Следствие насчитало 23 случая насилия.