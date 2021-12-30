По данным Росстата, естественная убыль населения за 11 месяцев составила 945 тысяч человек

Это на 64% больше, чем в прошлом году. В ноябре умерли 87,5 тысяч пациентов с коронавирусом. Это новый месячный максимум с начала пандемии. Более, чем у 70 тысяч пациентов коронавирус зафиксирован как основная причина смерти, — передает Интерфакс.