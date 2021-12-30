По данным Росстата, естественная убыль населения за 11 месяцев составила 945 тысяч человек

Это на 64% больше, чем в прошлом году. В ноябре умерли 87,5 тысяч пациентов с коронавирусом. Это новый месячный максимум с начала пандемии. Более, чем у 70 тысяч пациентов коронавирус зафиксирован как основная причина смерти, — передает Интерфакс.
2021-12-30T20:30:42+03:00
2021-12-30T20:30:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 30 декабря 2021
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