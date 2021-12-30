РПЦ собирается построить в Каире кафедральный собор

Решается вопрос о выделении земельного участка, — сказал агентству РИА Новости митрополит Клинский Леонид, который возглавляет патриарший экзархат в Африке. Решение о создании новой структуры обнародовал сегодня Синод Русской православной церкви. В составе экзархата будут две епархии, которые возглавят епископ Каирский и епископ Йоханнесбургский.

