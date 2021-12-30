Мэр Томска Иван Кляйн приговорен к двум годам колонии

Судья Николай Хабаров признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Прокуратура просила назначить Кляйну пять лет колонии. Адвокаты настаивали на полном оправдании.

