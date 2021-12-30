Президент Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика

Персонифицированная карта зрителя понадобится для посещения спортивных мероприятий. Ранее болельщики футбольного клуба «Зенит» отказались оформлять так называемые Fan ID. Они заявили, что эти нововведения являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

