В правительстве России, по данным агентства Reuters, готовятся к новой волне коронавируса

Резкий рост заболеваемости из-за распространения очень заразного штамма «омикрон» ожидается в январе-феврале, — говорят источники. По их оценке, суточный прирост может превысить 50 тысяч человек. За последние сутки, по данным оперативного штаба, было выявлено около 21 тысячи новых заболевших, но в США более полумиллиона инфицированных, во Франции – 200 тысяч.