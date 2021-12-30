В правительстве России, по данным агентства Reuters, готовятся к новой волне коронавируса

Резкий рост заболеваемости из-за распространения очень заразного штамма «омикрон» ожидается в январе-феврале, — говорят источники. По их оценке, суточный прирост может превысить 50 тысяч человек. За последние сутки, по данным оперативного штаба, было выявлено около 21 тысячи новых заболевших, но в США более полумиллиона инфицированных, во Франции – 200 тысяч.
2021-12-30T20:01:19+03:00
2021-12-30T20:06:36+03:00
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20:01, 30 декабря 2021
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