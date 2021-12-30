Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты «Джевелин» и гаубицы

В ведомстве заявили, что республика намерена значительно увеличить свою поддержку в тот момент, когда, по утверждению его представителя, российские войска снова сосредотачиваются у границ Украины. В министерстве добавили, что перед поставкой необходимо получить согласие от США, как страны-производителя противотанкового оружия, а также от бывших владельцев гаубиц Финляндии и Германии.

