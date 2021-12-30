Правительство России продлило еще на год разрешение производить препарат против ковида без согласия правообладателя

Распоряжение премьер-министра касается компании «Фармасинтез» и препарата «Ремдесивир». В документе говорится, что мера вызвана крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан. В мае американский производитель лекарства Gilead Sciences пытался оспорить решение в Верховном суде России, но иск проиграл. Компания «Фармасинтез» зарегистрировала предельную цену на этот препарат – почти 7,5 тысяч рублей без НДС.