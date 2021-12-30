По данным Росстата, в ноябре умерли 87,5 тысяч пациентов с коронавирусом

Это новый месячный максимум с начала пандемии. Более, чем у 70 тысяч пациентов коронавирус зафиксирован как основная причина смерти. Кроме того, Росстат предоставил уточненные данные по смертности от коронавируса в октябре. За этот месяц умерли почти 85 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем считалось ранее.
2021-12-30T19:32:03+03:00
2021-12-30T19:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 30 декабря 2021
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