По данным Росстата, в ноябре умерли 87,5 тысяч пациентов с коронавирусом

Это новый месячный максимум с начала пандемии. Более, чем у 70 тысяч пациентов коронавирус зафиксирован как основная причина смерти. Кроме того, Росстат предоставил уточненные данные по смертности от коронавируса в октябре. За этот месяц умерли почти 85 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем считалось ранее.