Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* отказалась маркировать свои сообщения в соцсетях и клипы статусом иноагента. Об этом она написала в фейсбуке. Этим вечером Минюст внес в список СМИ-иноагентов еще восемь человек. Помимо Толоконниковой*, в перечень попала еще одна участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина*, а также писатель Виктор Шендерович*, галерист Марат Гельман*. В тот же перечень министерство юстиции включило главного редактора сетевого издания «Холод» Таисию Бекбулатову*, журналистов «Радио Свобода*», которые российские власти считают иностранным агентом, Ивана Беляева и Елену Владыкину*, а также ярославского общественного деятеля Андрея Алексеева*.

* Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом. Вероника Никульшина - физлицо, признанное иностранным агентом. Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Таисия Бекбулатова - физлицо, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. Елена Владыкина - физлицо, признанное иностранным агентом. Андрей Алексеев - физлицо, признанное иностранным агентом.