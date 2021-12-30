Президент России подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих оправдание экстремизма и терроризма

Теперь для ограничения доступа к онлайн-ресурсам, на которых власти обнаружат обоснование или оправдание запрещенной деятельности, не понадобится ждать решения суда. Заблокировать веб-страницу можно будет по инициативе генерального прокурора или его заместителей.

Правозащитный проект «ОВД-инфо*» считает, что новый закон может использоваться как инструмент цензуры. Организация направила IT-компаниям обращение с просьбой не становится инструментом в руках цензоров. По словам правозащитников, блокировки могут начаться в любую минуту, так как закон вступил в силу с момента его подписания Владимиром Путиным. Помимо прочего документ предусматривает внесудебную блокировку сайтов по продаже фальшивых документов: дипломов о высшем образовании, сертификатов о вакцинации и других подобных.

Петицию с призывом к руководителям социальных сетей и IT-платформ не блокировать страницы общественных организаций подписали более 50 тысяч пользователей интернета.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.