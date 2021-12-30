В Кремле сообщили, что лидеры Росси и США сегодня обсудят подготовку к переговорам о гарантиях безопасности

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится поздно вечером по инициативе российского президента, — рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, никакой публичной части не предусмотрено. Ранее Россия потребовала от НАТО ряд гарантий, в том числе, относительно невступления Украины в альянс.