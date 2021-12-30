В Кремле сообщили, что лидеры Росси и США сегодня обсудят подготовку к переговорам о гарантиях безопасности

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится поздно вечером по инициативе российского президента, — рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, никакой публичной части не предусмотрено. Ранее Россия потребовала от НАТО ряд гарантий, в том числе, относительно невступления Украины в альянс.
2021-12-30T19:02:12+03:00
2021-12-30T19:02:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 30 декабря 2021
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