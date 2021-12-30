Под Новый год Минюст вновь расширил список СМИ-иностранных агентов

В него внесены писатель Виктор Шендерович*, галерист Марат Гельман*, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина*. В тот же перечень министерство юстиции включило главного редактора сетевого издания «Холод» Таисию Бекбулатову*, журналистов «Радио Свобода*» Ивана Беляева и Елену Владыкину*, а также ярославского общественного деятеля Андрея Алексеева*.
Историк и профессор Свободного университета Сергей Медведев в нашем эфире назвал это решение сведением старых счетов власти с оппонентами.
Теперь в списке СМИ-иноагентов 111 строчек.