Под Новый год Минюст вновь расширил список СМИ-иностранных агентов

В него внесены писатель Виктор Шендерович*, галерист Марат Гельман*, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина*. В тот же перечень министерство юстиции включило главного редактора сетевого издания «Холод» Таисию Бекбулатову*, журналистов «Радио Свобода*» Ивана Беляева и Елену Владыкину*, а также ярославского общественного деятеля Андрея Алексеева*.

Историк и профессор Свободного университета Сергей Медведев в нашем эфире назвал это решение сведением старых счетов власти с оппонентами.

Теперь в списке СМИ-иноагентов 111 строчек.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом. Вероника Никульшина - физлицо, признанное иностранным агентом. Таисия Бекбулатова - физлицо, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. Елена Владыкина - физлицо, признанное иностранным агентом. Андрей Алексеев - физлицо, признанное иностранным агентом.