Испанский банк Santander по ошибке перечислил своим клиентам в Великобритании на Рождество 175 миллионов долларов

Как пишет британская медиакомпания «Би-би-си», сотрудники, работающие в праздник, по ошибке продублировали почти 2 тысячи переводов, и эти люди получили от работодателей не одну премию, а две. Банк Santander попытался вернуть эти деньги назад, но эксперты сомневаются, что ему это удастся.