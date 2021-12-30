Испанский банк Santander по ошибке перечислил своим клиентам в Великобритании на Рождество 175 миллионов долларов

Как пишет британская медиакомпания «Би-би-си», сотрудники, работающие в праздник, по ошибке продублировали почти 2 тысячи переводов, и эти люди получили от работодателей не одну премию, а две. Банк Santander попытался вернуть эти деньги назад, но эксперты сомневаются, что ему это удастся.
2021-12-30T18:34:09+03:00
2021-12-30T18:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 30 декабря 2021
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