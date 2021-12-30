Суд в Киеве открыл дело по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде

Экс-глава государства, который сбежал в Россию, оспаривает свое отстранение от должности в 2014 году, — сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря. По ее словам, рассмотрение дело с вызовом сторон намечено на 16 февраля, — передает ТАСС.