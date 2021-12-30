Суд в Киеве открыл дело по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде

Экс-глава государства, который сбежал в Россию, оспаривает свое отстранение от должности в 2014 году, — сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря. По ее словам, рассмотрение дело с вызовом сторон намечено на 16 февраля, — передает ТАСС.
2021-12-30T18:33:45+03:00
2021-12-30T18:33:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2960244-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 30 декабря 2021
Загрузка комментариев...