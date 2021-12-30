Об этом около получаса назад сообщили в руководстве перевозчика. В министерстве экономики Армении также объявили о решении не продлевать эмбарго на ввоз турецких товаров. Несмотря на общую границу между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений.
Власти Армении разрешили авиакомпании Fly One выполнять чартерные рейсы из Еревана в Стамбул
Об этом около получаса назад сообщили в руководстве перевозчика. В министерстве экономики Армении также объявили о решении не продлевать эмбарго на ввоз турецких товаров. Несмотря на общую границу между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений.