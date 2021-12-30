Основатель фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митя Алешковский объявил, что уйдет из их руководства

Основатель благотворительного фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митя Алешковский объявил, что уйдет из их руководства. В своем фейсбуке он написал, что среди причин – усталость, выгорание, а также политика. Алешковский отметил, что не хочет улыбаться убийце и жать руку подлецу в ситуациях, когда идет речь не о спасении чьей-то жизни, а просто сохранения работы фонда. Он подчеркнул, что ни разу не пошел на сделку с совестью, но с каждым днем оставаться в этой позиции все сложнее.
2021-12-30T18:33:11+03:00
2021-12-30T18:33:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2960240-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 30 декабря 2021
Загрузка комментариев...