Суд разрешил блогеру Хованскому общаться по телефону с защитником и близкими – адвокат

Суд разрешил блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому по статье об оправдании терроризма, общаться по телефону с защитником и близкими. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Александр Передрук.

«Вчера суд установил ограничения, связанные с возможностью выходить вечером из дома, с 18 часов до 10 утра Юрий должен находится дома. Ему запрещено более чем на 300 метров приближаться к месту совершения преступления, а также пользоваться корреспонденцией почтовой, телефоном и интернетом. Сегодня было рассмотрено ходатайство следствия о продлении этой меры пресечения и по ходатайству защиты суд еще раз смягчил ряд ограничений и разрешил Юрию Хованскому общаться по телефону с его защитниками, близкими родственниками и девушкой. При этом суд снял ограничения, связанные с необходимостью уведомлять о любых телефонных разговорах следователя. Теперь он должен это делать только в отношении ФСИНа», — сказал он.

Адвокат отметил, что защита довольна изменением меры пресечения.

«Все просьбы, связанные с ослаблением ограничений, были судом удовлетворены сегодня, поэтому мы полагаем, что это решение абсолютно правильное, законное, поскольку не было никаких причин оставлять Юрия Хованского в следственном изоляторе», — заключил он.

Петербургский районный суд накануне изменил меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому и отпустил его из-под ареста. Ю.Хованский провел в СИЗО более семи месяцев по обвинению в оправдании терроризма. Уголовное дело на блогера было заведено из-за исполнения песни о теракте на Дубровке.