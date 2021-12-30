Галерист Марат Гельман воспринимает внесение в список иноагентов как сигнал не возвращаться в Россию

Продюсер, руководитель Европейского Арт Центра в Черногории Марат Гельман* воспринимает внесение в список иноагентов как сигнал не возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Я не СМИ, я не журналист, нигде кроме собственного блога свое мнение не высказываю и даже я не являюсь налоговым резидентом российским, поэтому для меня это странно. Но рядом хорошие люди, Петя Верзилов*, Надя Толокно*, Шендерович*, Дождь*, я, в целом, на них не в обиде. [Этот статус для меня] имеет, конечно, значение, я это воспринимаю как некий сигнал. Я долгое время не жил в России. 1,5 года назад я подарил Третьяковке 200 работ и как бы вернулся. Начиная с этого момента, стал бывать, делать выставки, высказываться. Видимо, это какой-то сигнал, что «зря ты возвращаешься, мы так рады были, что ты уехал».

М.Гельман* отметил, что попробует оспорить статус иноагента.

«Плашку я изготовлю, конечно. Как раз плашку я считаю, что это сегодня скорее знак хороший, чем плохой, читателя моего вряд ли это отпугнет. У меня есть договоренности, в марте я делаю большой проект, потом в Третьяковской галерее, планирую какие-то выставки. Я свои планы не отменю от этого, попробую оспорить этот статус, если будут приняты изменения, по которым будет понятно, как оспорить. Потому что сейчас, я так понимаю, невозможно оспорить в судебном порядке, нет такой нормы», — заключил он.

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов публициста Виктора Шендеровича*, участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, галериста Марата Гельмана* и еще 5 человек. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на ведомство. Также в список вошли журналистка и главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина*, журналисты «Радио Свобода*» Елена Владыкина* и Иван Беляев*.

Министерство юстиции утверждает, что все они получают иностранное финансирование и при этом систематически распространят материалы для неопределенного круга лиц. О политической деятельности ничего не говорится. При этом зарабатывать за рубежом и писать в соцсетях российские законы не запрещают.

* Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Петр Верзилов - физлицо, признанное иностранным агентом. Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом. Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. Таисия Бекбулатова - физлицо, признанное иностранным агентом. Вероника Никульшина - физлицо, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. Елена Владыкина - физлицо, признанное иностранным агентом. Иван Беляев - физлицо, признанное иностранным агентом.