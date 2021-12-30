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18:23, 30 декабря 2021

Президент России Владимир Путин поздно вечером проведет телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом

Это будет уже второй разговор между ними за последний месяц. Одной из основных тем диалога между президентами России и США, как ожидается, станут предстоящие переговоры по гарантиям безопасности. Как рассказала представитель американского Совета национальной безопасности Эмили Хорн, инициатива разговора шла от Путина. Байден, по ее словам, откликнулся, поскольку считает, что когда речь идет о России, то прямой разговор «ничто не может заменить». Источник телеканала CNN утверждает, что другой темой может стать ситуация вокруг Украины. По его словам, Байден обозначит, что снизить напряженность все еще возможно дипломатическим путем.

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что президенты сосредоточатся не только на актуальных вопросах, но и на повестке видеоразговора, прошедшего в начале декабря. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, такие переговоры нужны для достижения компромисса.

Обе стороны не скрывают, что разговор между Путиным и Байденом важен в преддверии саммита по безопасности и стратегической стабильности, который должен открыться 10 января. На нем, в том числе, будут обсуждаться предложенные Россией гарантии безопасности. При этом в Кремле убеждены, что запланированные переговоры двух президентов не приведут к отмене консультаций.

В документах, которые в середине декабря Москва предложила обсудить Вашингтону, содержится требование не принимать в НАТО страны бывшего СССР, в том числе Украину, а также создавать на их территории военные базы.

Зарубежная печать обсуждает возможный исход сегодняшних телефонных переговоров между лидерами России и США.

Президент Джо Байден будет разговаривать с Владимиром Путиным по телефону в преддверии намеченных на 10 января дипломатических переговоров между двумя странами в связи с нарастанием военной напряженности на российско-украинской границе. Это будет уже второй диалог двух президентов в текущем месяце, отмечает Yahoo news.

Высокопоставленный представитель администрации США в интервью порталу затруднился ответить на вопрос, зачем Путину, ставшему инициатором разговора, понадобился этот обмен мнениями, заметив при этом, что Байден всегда предпочитает прямой разговор между двумя лидерами, особенно тогда, когда обстановка настолько накалена. Чиновник также добавил, что у Вашингтона накопился собственный перечень претензий к методам российской политики в Европе, которая угрожает ее безопасности, однако Белый дом предпочитает обсудить эти вопросы за закрытыми дверями, а не публично. Вслед за сегодняшним разговором двух президентов, напоминает Yahoo news, после встречи российских и американских дипломатов, буквально встык, 12 и 13 января, пройдут заседание Совета Россия-НАТО и сессия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Эксперт Блумберга в интервью этому информагентству выразил сомнение в том, что Запад применит силу в ответ на возможную агрессию Москвы в отношении Киева, указав на то, что главной целью действий Путина является раскол НАТО и Запада, в целом. Газета USA Today пишет, что в случае нападения на Украину, Северотлантический альянс, помимо оказания ей массированной военной помощи, также укрепит свои позиции в Восточной Европе, разместив там дополнительные войска и вооружения. Newsweek, в свою очередь, отмечает, что в Киеве серьезно опасаются того, что США и НАТО пожертвуют интересами Украины ради смягчения напряженности в отношениях с Москвой.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом запланирован сегодня на 23.30 по московскому времени.



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