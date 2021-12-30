Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий внесудебную блокировку сайтов, которые, по мнению властей, оправдывают экстремизм и распространяют ложные сообщения о терактах, а также торгующих поддельными документами, включая сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.
2021-12-30T18:23:12+03:00
2021-12-30T18:23:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 30 декабря 2021
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