Еще один высокопоставленный сотрудник ФСИН, как утверждает общественный проект Gulagu.net, отправлен в отставку

По словам правозащитников, это связано с утечкой информации секретного архива видео с пытками заключенных.

Негласно в вину начальнику управления собственной безопасности ФСИН Сергею Дюкову, по словам правозащитной организации, вменяют, что оперативники именного из его подразделения должны были задержать программиста Сергея Савельева в аэропорту Пулково. Дело в том, что в его распоряжении оказалось более 40 Гб видео и фото, свидетельствующих о случаях насилия над заключенными в российских тюрьмах. Весь архив оказался за границей, юристы говорят, что собираются публиковать его постепенно. Уволили Дюкова не за то, что были случаи издевательств, а за то, что смелый белорус смог раскрыть и показать миру весь ужас пыточного конвейера – поясняют в организации Gulagu.net. Стоит отметить, что в тюремном ведомстве пока никак не комментировали эти заявления. Савельева объявили в розыск, после чего он был вынужден уехать из страны. Сейчас он находится во Франции и, как сообщает агентство FP, намерен просить там политического убежища. Правозащитники заметили, что указ об увольнении Сергея Дюкова был подписан в тот же день, что и документ об отставке заместителя директора тюремного ведомства Анатолия Якунина.

После обнародования информации о пытках своих постов уже лишились несколько руководителей ФСИН. Вместе с тем, глава иркутского тюремного ведомства, которого заключенные обвиняли в издевательствах, получил звание генерал-майора.