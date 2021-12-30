Международная федерация хоккея отменила Молодежный чемпионат мира из-за ковида

Коронавирус обнаружили у игроков нескольких сборных, в том числе российской: положительный результат теста получил нападающий Матвей Мичков. Это случилось перед матчем против Словакии. России присудили техническое поражение, всю команду отправили на изоляцию — таковы требования организаторов чемпионата. Из-за выявленных заражений также были отменены встречи Соединенных Штатов со Швейцарией и Чехии с Финляндией. Из-за серьезных изменений в расписании чемпионата Международная федерация хоккея поставила под вопрос целесообразность продолжения соревнований. Обсуждение завершилось решением их отменить, сообщил президент федерации Люк Тардиф.

Отмена стала неожиданностью и для хоккеистов: некоторые узнали о решении организаторов за несколько минут до очередного матча. Игрок молодежной сборной России Шакир Мухамадуллин в интервью телеканалу «РЕН-ТВ» назвал новость неприятной.

По предварительным данным, чемпионат планируется провести повторно в июне. Организаторы не намерены менять принимающую страну: встречи вновь состоятся в Канаде. Обновиться могут только составы сборных, но при этом игрокам, которым к лету уже исполнится 20 лет, все равно позволят принять участие.

В Госдуме раскритиковали решение организаторов чемпионата, обвинив их в игнорировании мер безопасности. Тем временем советник главного тренера сборной России Валерий Каменский отмену поддержал. По его словам, в такой эпидемиологической ситуации удовлетворить спортивные интересы не получится.