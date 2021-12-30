В России выявлено 103 случая заражения штаммом «омикрон», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, путь передачи вируса не изменился. Меры профилактики остаются прежними – маски и социальная дистанция. Вакцины от коронавируса в значительной степени защищают от штамма «омикрон».

Вакцина «Спутник» доказала свою эффективность против разных штаммов, — утверждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он сказал об этом на встрече с президентом.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет от коронавируса приближается к 62%. Полностью вакцинированы от коронавируса более 74,5 миллионов россиян.

Эпидемиолог, доктор наук Василий Власов считает, что глобальное введение QR-кодов вакцинации расслабляет людей и позволяет вирусу интенсивнее распространяться. Такое мнение Власов высказал в эфире телеканала «Настоящее время*». Власов добавил, что резкий подъем заболеваемости в Европе начался значительно раньше, чем туда пришел штамм «омикрон».

В США ежедневно фиксируется порядка полумиллиона заразившихся коронавирусом. Такую динамику связывают с распространением нового омикрон-штамма.

Ежесуточный прирост инфицированных в Соединенных Штатах почти вдвое превышает показатели прошлой зимы. Американская газета The New York Times подчеркивает, что при таком росте количества новых случаев снижается смертность, однако на ситуацию может повлиять загруженность системы здравоохранения из-за увеличения госпитализаций. Уже принято решение сократить вдвое сроки самоизоляции для людей с бессимптомным течением коронавируса, чтобы справиться с нехваткой персонала в разных сферах. При этом издание отмечало, что в праздничные дни не было достаточного количества тестов на коронавирус, поэтому пока сложно назвать фактическое число заразившихся. То, что статистика может не отражать реальную ситуацию, сообщают и в Германии. Немецкий министр здравоохранения Карл Лаутербах призвал жителей страны проводить праздники с учетом напряженной обстановки.

Из-за роста заболеваемости ряд европейских стран вводят новые ограничения. По данным Всемирной организации здравоохранения только за последнюю неделю на Европу пришлось больше половины летальных случаев от инфекции в мире, около 22 тысяч, при общем снижении смертности. Во Франции ношение масок станет обязательным даже на улице, в Германии закрыли кинотеатры и развлекательные заведения, в Дании пока только сократили работу общепита. Самые жесткие ограничения вводят в Китае. Там запретили жителям некоторых городов покидать дома, ограничили движение поездов и междугороднего транспорта, в Пекине отменили половину авиарейсов. Такие меры власти объясняют желанием остановить распространение инфекции на фоне предстоящих Олимпийских игр, которые пройдут в феврале.

Россия одна из немногих стран, которая декларирует снижение заболеваемости коронавирусом на фоне роста числа инфицированных по всему миру. За последние сутки выявлено около 21 тысячи заразившихся и порядка 900 летальных случаев.

Эпидемиолог Михаил Фаворов прогнозирует всплеск заболеваемости в России в первые месяцы нового года. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». По оценке Фаворова, в России привиты более 60% взрослого населения.

* Телеканал Настоящее Время - СМИ, признанное иностранным агентом.