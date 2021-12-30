Еще восемь физических лиц объявлены в России иностранными агентами

Как сообщает министерство юстиции, решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. Утверждается, что эти люди систематически распространяют материалы для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование.

Публицист Виктор Шендерович*, галерист Марат Гельман*, главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, а также участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина* были признаны иностранными агентами. В списке значатся журналисты Радио Свобода* Иван Беляев* и Елена Владыкина*. Как пишет сайт Минюста, решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов власти. Основным доводом стали сведения о получении всеми вышеперечисленными финансирования из-за рубежа для осуществления своей деятельности. При этом кто именно отправлял деньги, и на какие цели не уточняется.

Марат Гельман*, ныне живущий в Черногории был вынужден уехать из страны после конфликта с властями. 8 лет назад он организовал скандальную выставку «Welcome! Sochi-2014» в Перми, где художники решили поиронизировать над символами зимних олимпийских игр в России. Среди экспонатов были плакаты с изображениями Чебурашки в образе огромного монстра, олимпийских колец в виде петель виселицы, а также Сталина с клыками вампира.

Журналистка Таисия Бекбулатова* работала вместе с Иваном Сафроновым, которого подозревают в госизмене, в газете «Коммерсант». Два года назад она основала независимое издание «Холод», выпускающее лонгриды, видео, а также подкасты на социальные и политические темы. Внесённые в реестр Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина* состоят в скандально известной группе Pussy Riot, которая не раз находилась в центре внимания общественности. В частности, 9 лет назад они устроили так называемый панк-молебен на алтаре Храма Христа Спасителя.

Виктор Шендерович* является известным публицистом и радиоведущим. Он не раз подвергал критике, зачастую в сатирической форме, действия властей, в том числе президента России Владимира Путина.

Список иноагентов чаще всего дополняется по пятницам. На данный момент в реестре находится больше 110 организаций и физических лиц.

Писатель Виктор Шендерович*, внесенный в список иностранных агентов, заявляет, что его вынуждают уехать из страны. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

В свою очередь, галерист Марат Гельман* удивлен решением министерства юстиции о включении в список иностранных агентов. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что расценивает это как давление со стороны властей. Гельман* добавил, что попробует оспорить этот статус, хотя и сомневается в успехе.

Президент России неоднократно говорил, что закон об иностранных агентах придуман на Западе и в России он более либеральный, чем в США.

Согласно закону, иностранные агенты обязаны предоставлять подробную финансовую отчетность обо всех своих доходах и расходах и информировать о своем статусе читателей в каждом сообщении и материале на своих сайтах и в социальных сетях.



Историк, профессор Свободного университета Сергей Медведев не удивлен пополнением списка физлиц-иноагентов, но опечален и обеспокоен за судьбу своих коллег. Об этом Сергей Медведев рассказал в эфире «Эха Москвы». Сергей Медведев считает это решение сведением старых счетов с оппонентами, которые уже долгие годы нервируют власть.

Ряд СМИ, Совет по правам человека и Союз журналистов готовили поправки к закону. В Госдуме сейчас находятся два законопроекта, согласно которым объявлять иностранными агентами можно будет только по решению суда.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Таисия Бекбулатова - физлицо, признанное иностранным агентом. Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом. Вероника Никульшина - физлицо, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. Иван Беляев - физлицо, признанное иностранным агентом. Елена Владыкина - физлицо, признанное иностранным агентом.