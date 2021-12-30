Писатель Шендерович считает включение в реестр СМИ-иноагентов попыткой выдавить его из страны

Писатель Виктор Шендерович* считает включение в реестр СМИ-иноагентов попыткой выдавить его из страны. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Понятно, что это некоторый финальный аккорд. Они выдавливают из страны, они заставляют бежать, они заставляют прятаться от себя. Им это, может, и удастся, дело же не во мне в данном случае, а дело в том, что все это совершенно поганейшая симптоматика, впрочем, ничего нового. Первым меня поздравил Лев Пономарев*, который первым из физических лиц стал иностранным агентом. Я в очень симпатичном, разумеется, ряду. Но вся эта ирония совершенно не отменяет чудовищного угла наклона, под которым все движется в нашей стране», — сказал он.

В Шендерович* отметил, что «это очень сильное изменение пейзажа по совокупности».

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов публициста Виктора Шендеровича*, участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, галериста Марата Гельмана* и еще 5 человек. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на ведомство. Также в список вошли журналистка и главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина*, журналисты «Радио Свобода*» Елена Владыкина* и Иван Беляев*.

Министерство юстиции утверждает, что все они получают иностранное финансирование и при этом систематически распространят материалы для неопределенного круга лиц. О политической деятельности ничего не говорится. При этом зарабатывать за рубежом и писать в соцсетях российские законы не запрещают.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом. Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом. Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Таисия Бекбулатова - физлицо, признанное иностранным агентом. Вероника Никульшина - физлицо, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. Елена Владыкина - физлицо, признанное иностранным агентом. Иван Беляев - физлицо, признанное иностранным агентом.