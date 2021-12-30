«Единоросс» поздравил жителей города Каменск-Уральск фразой с пожеланием смерти оппонентам

Кому именно предлагается умереть, председатель городской думы Валерий Пермяков не уточнил. В отделении «Единой России» в Свердловской области сказали радио «Говорит Москва», что посмотрели видео с предновогоднего праздничного мероприятия в соцсетях и позицию депутата не поддерживают.