«Единоросс» поздравил жителей города Каменск-Уральск фразой с пожеланием смерти оппонентам

Кому именно предлагается умереть, председатель городской думы Валерий Пермяков не уточнил. В отделении «Единой России» в Свердловской области сказали радио «Говорит Москва», что посмотрели видео с предновогоднего праздничного мероприятия в соцсетях и позицию депутата не поддерживают.
2021-12-30T17:33:36+03:00
2021-12-30T17:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 30 декабря 2021
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