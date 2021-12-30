Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов Виктора Шендеровича, Марата Гельмана, Надежду Толоконникову

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов публициста Виктора Шендеровича*, участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, галериста Марата Гельмана* и еще 5 человек. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на ведомство. Также в список вошли журналистка и главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина*, журналисты «Радио Свобода*» Елена Владыкина* и Иван Беляев*.

Министерство юстиции утверждает, что все они получают иностранное финансирование и при этом систематически распространят материалы для неопределенного круга лиц. О политической деятельности ничего не говорится. При этом зарабатывать за рубежом и писать в соцсетях российские законы не запрещают.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом. Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом. Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом. Таисия Бекбулатова - физлицо, признанное иностранным агентом. Вероника Никульшина - физлицо, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. Елена Владыкина - физлицо, признанное иностранным агентом. Иван Беляев - физлицо, признанное иностранным агентом.