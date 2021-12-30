Президент Владимир Путин подписал закон о запрете списывать с россиян социальные выплаты за долги

Расширяется перечень средств, которые банки не могут взыскать со счетов по потребительским займам. В него вошли любые единовременные выплаты от государства, а также средства, направленные на поддержку беременным женщинам, малоимущим и семьям с детьми. Исключение сделают только тогда, когда сам заемщик разрешит банку списать конкретную выплату в счет погашения долга. При этом он может в течение двух недель потребовать вернуть деньги и должен получить их за три рабочих дня.

Кроме того, закон предполагает, что должник может обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы или иных доходов в размере прожиточного минимума. Он в среднем по России составляет около 12,5 тысяч рублей. Однако если в конкретном регионе его уровень выше, то защищенная от списаний сумма должна соответствовать ему.

Закон вступает в силу с 1 января. Отмечается, что он будет иметь обратную силу и коснется средств, поступивших на счет в течение этого года.