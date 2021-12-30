Министерство юстиции объяснило включение «Медиазоны» в список иноагентов получением денег от рекламы в сервисе Google

Это следует из документов, которые получила редакция интернет-издания. Иностранным финансированием, как отмечает «Медиазона*», ведомство сочло доход в размере около 700 тысяч рублей. Он, по данным интернет-издания, был получен от показа пользователям рекламных баннеров, расположенных на том или ином сайте. Причем деньги, как отмечается, были перечислены российской компанией, получавшей иностранное финансирование от Google.

В документах приводится и другая причина, по которой «Медиазону*» признали иностранным агентом. Речь идет о цитировании других СМИ-иноагентов в девяти новостях и статьях. В частности, министерство предъявило претензии из-за упоминания публикаций «Медузы*», а также «Радио Свобода*» и его проектов (все они российскими властями считаются иностранными агентами), и комментариев нескольких физических лиц, которые присутствуют в том же реестре.

Министерство юстиции признало «Медиазону*» иностранным агентом в конце сентября. Редакция намерена обжаловать это решение.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.