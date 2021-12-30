Власти Белоруссии теперь считают телеграм-канал правозащитного центра «Весна» экстремистским

Решение вынес суд в Гомеле, — сообщили в МВД. Центр «Весна» работает в республике с 96-го года и является одной из самых авторитетных белорусских правозащитных организаций. После волны обысков у правозащитников, журналистов и оппозиционеров ряд сотрудников центра оказались под стражей, в том числе, руководители Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович.