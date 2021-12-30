Израильскому сайту MyHeritage грозит в России штраф до 6 миллионов рублей

Ресурс обвиняют в отказе локализовать данные россиян в России. Как передает Интерфакс, суд рассмотрит административный протокол 17 января. Онлайн-платформа MyHeritage позволяет участникам создавать семейные сайты и родословные, а также искать предков.
2021-12-30T16:32:37+03:00
2021-12-30T16:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 30 декабря 2021
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