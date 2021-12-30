Компании Google грозит штраф пять миллионов рублей по обвинению в повторном отказе удалить запрещенный контент

Компании Google грозит в России очередной штраф – пять миллионов рублей по обвинению в повторном отказе удалить запрещенный контент. Как передает РИА Новости, в мировой суд Таганского района поступил соответствующий протокол от Роскомнадзора. Он будет рассмотреть 17 января. На прошлой неделе на американскую корпорацию в России впервые наложили оборотный штраф на сумму в 7 миллиардов рублей.