Компании Google грозит штраф пять миллионов рублей по обвинению в повторном отказе удалить запрещенный контент

Компании Google грозит в России очередной штраф – пять миллионов рублей по обвинению в повторном отказе удалить запрещенный контент. Как передает РИА Новости, в мировой суд Таганского района поступил соответствующий протокол от Роскомнадзора. Он будет рассмотреть 17 января. На прошлой неделе на американскую корпорацию в России впервые наложили оборотный штраф на сумму в 7 миллиардов рублей.
2021-12-30T16:32:07+03:00
2021-12-30T16:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 30 декабря 2021
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