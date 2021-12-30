Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном судопроизводстве

Документ предусматривает, что иск или жалобу можно будет подать в электронном виде – через госуслуги или систему электронного документооборота. Таким же путем можно будет ознакомиться с материалами дела, получить судебные извещения и копии решений. Если в суде есть техническая возможность, то к заседанию можно будет подключиться по видеосвязи даже с личного ноутбука или телефона, но для этого нужно подать ходатайство. Закон вступит в силу с 1 января.

