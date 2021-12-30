Начальника управления собственной безопасности ФСИН отправили в отставку, сообщает правозащитный проект Gulagu.net

Указ об увольнении Сергея Дюкова был подписан в тот же день, что и документ об отставке заместителя директора тюремного ведомства Анатолия Якунина. Правозащитники из Gulagu.net связывают новое кадровое решение с неудавшейся попыткой подчиненных Дюкова задержать Сергея Савельева, который вывез из России архив с видеозаписями пыток в учреждениях ФСИН.

Оперативники ведомства в конце сентября задержали Савельева в аэропорту Санкт-Петербурга, но после подписания обязательства о явке отпустили, добавили в Gulagu.net. Дюкова обвинили за это негласно. Правозащитники особо отметили, что причиной увольнения стали не массовые издевательства над заключенными в российских колониях, а то, что существование «пыточного конвейера» стало общеизвестным. Во ФСИН очередную отставку пока не комментировали.