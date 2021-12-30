В России выявили более 100 случаев заражения новым омикрон — штаммом коронавируса

Регионам нужно осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации во время новогодних праздников, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В первую очередь это связано с распространением очередного варианта коронавируса «омикрон». В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что новый штамм в ближайшее время будет активно распространяться внутри России. Она связала это с интенсивной миграцией и большим количеством контактов людей между собой. Попова в очередной раз призвала вакцинироваться, добавив, что большинство препаратов от коронавируса, включая «Спутник V» способны защитить от заражения новым штаммом.

Об «омикроне» стало известно в ноябре. Впервые он был обнаружен в Южной Африке. Недавно специалисты Минздрава и Роспотребнадзора вернулись из ЮАР, где исследовали варианты происхождения «омикрона». В ведомствах выразили уверенность, что результаты, полученные в ходе экспедиции, позволят не допустить критических последствий для системы здравоохранения, которые могут быть вызваны вероятным распространением нового штамма на территории России.

Специалисты называют омикрон-штамм самым заразных из всех вариантов коронавируса.

Эпидемиолог Михаил Фаворов полагает, что в первые месяцы нового года россиянам предстоит всплеск заболеваемости штаммом омикрон. Такое мнение Михаил Фаворов высказал в эфире «Эха Москвы». По оценке Михаила Фаворова, Россия перешагнула порог в 60% привитого взрослого населения.