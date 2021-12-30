Гражданина Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за нарушение ПДД, выдворили из России

Гражданина Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за нарушение правила дорожного движения, выдворили из России, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции. По данным ГИБДД, Чоршанбиев устроил гонки в Лефортовском тоннеле и выкладывал ролики в интернет. После задержания выяснилось, что у него нет российских прав и страховки.
2021-12-30T15:32:34+03:00
2021-12-30T15:32:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2960128-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 30 декабря 2021
Загрузка комментариев...