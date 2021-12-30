Отстраненный мэр Томска Иван Кляйн, приговоренный к двум годам колонии, вскоре может оказаться на свободе

Чиновник может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, поскольку отбыл больше половины назначенного срока. 4 месяца он провел в СИЗО и девять – под домашним арестом, — пишет газета «Коммерсантъ». Градоначальника признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Сам Кляйн считает свое дело сфабрикованным от начала до конца.