В министерстве просвещения не видят необходимости продлевать школьные каникулы из-за распространения коронавируса

Регионы могут принимать самостоятельные решения, но пока ситуация стабильная и контролируемая, — подчеркивают в министерстве. Ранее депутат Госдумы из комитета по делам просвещения Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16 января на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса.