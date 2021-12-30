В министерстве просвещения не видят необходимости продлевать школьные каникулы из-за распространения коронавируса

Регионы могут принимать самостоятельные решения, но пока ситуация стабильная и контролируемая, — подчеркивают в министерстве. Ранее депутат Госдумы из комитета по делам просвещения Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16 января на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса.
2021-12-30T15:31:30+03:00
2021-12-30T15:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 30 декабря 2021
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