В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61%, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, полностью привиты более 74,5 миллионов россиян. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что уровень коллективного иммунитета приближается к 56%. В Кремле считают, что расхождения неизбежны, поскольку цифры у разных ведомств могут отличаться.

