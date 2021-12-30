Суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к реальному сроку за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство.

Глава городской администрации проведет в колонии общего режима два года. Такой вердикт сегодня вынес суд в Томске, несмотря на то, что обвинение требовало приговорить чиновника к пяти годам. Изначально Ивана Кляйна обвиняли в превышении должностных полномочий, но суд вынес приговор за злоупотребление ими. Максимальное наказание по обеим статьям — семь лет тюрьмы, поэтому изменения серьезно на дело не повлияли. Помимо лишения свободы томскому мэру на протяжении трех лет запрещено работать госслужащим. Кляйн был задержан еще больше года назад. Следствие утверждает, что он, будучи мэром, продолжал руководить компанией «Томское пиво», создавая для нее преференции. Шесть лет назад Кляйн также выдал земельный участок своей дочери без торгов. По словам силовиков, общая сумма ущерба от действий мэра превысила 10 млн рублей.

Адвокаты Ивана Кляйна назвали приговор несправедливым. По их словам, суд не учел все обстоятельства, в том числе личность мэра. Вердикт планируется обжаловать.