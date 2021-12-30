В Киеве ждут звонка президента США Джо Байдена после российско-американских переговоров

В администрации украинского лидера не исключили такого шага и указали, что после прошлых переговоров между Москвой и Вашингтоном Киев заверили, что ни слова, ни решения об Украине без нее не будет. При этом президент США Джо Байден рассказывал о содержании разговора с российским главой Владимиром Путиным украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Теперь, как отмечает пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, все, вероятно, пройдет так же. Ожидается, что одной из тем переговоров российского и американского лидеров станет деэскалация конфликта на востоке Украины. На фоне роста напряженности на приграничной территории сегодня в Киеве проходит заседания совета нацбезопасности и обороны. Встречу решили провести из-за концентрации российских военных и сообщений о готовящемся вторжении. В Кремле такие планы отрицали и указывали, что перемещение войск внутри страны не должно беспокоить другие государства.

Телефонные переговоры президентов России и США пройдут сегодня поздно вечером. В Кремле заявляют, что они будут закрытыми.