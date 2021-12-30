В России выявлено 103 случая заражения штаммом «омикрон», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Анна Попова добавила, что вакцины от коронавируса в значительной степени защищают от штамма «омикрон». Вакцина «Спутник» доказал свою эффективность в противодействии разным штамма коронавируса, сказал глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РФПИ занимается продвижением российских вакцин на международных рынках.
2021-12-30T15:03:46+03:00
2021-12-30T15:03:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 30 декабря 2021
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