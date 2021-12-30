В России выявлено 103 случая заражения штаммом «омикрон», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Анна Попова добавила, что вакцины от коронавируса в значительной степени защищают от штамма «омикрон». Вакцина «Спутник» доказал свою эффективность в противодействии разным штамма коронавируса, сказал глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РФПИ занимается продвижением российских вакцин на международных рынках.