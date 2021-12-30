Депутат Кривоносов: Отмена молодежного ЧМ по хоккею с учетом сложившейся коронавирусной ситуации – правильное решение

Молодежный Чемпионат мира по хоккею впервые был приостановлен, а после отменен. Это произошло из-за нескольких случаев заражения коронавирусом среди игроков. Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поддержал это решение.

«Это правильное решение, потому что ситуация сложилась таким образом, что уже не спортивные результаты учитывались, а то с одной стороны, то с другой технические поражения в связи с коронавирусом. Все-таки на такого уровня соревнованиях должен спортивный результат доказывать, кто лучше, а не случайная ситуация, связанная с пандемией», — отметил депутат.

С.Кривоносов призвал учесть эти ошибки на будущих соревнованиях. «Я считаю, что их допустили организаторы, потому что то один спортсмен заболел, то другой. Нужно, чтобы команды находились на полностью закрытой территории, исключить их любые контакты с людьми извне и соблюдать элементарные меры защиты», — добавил он.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф признал, что организаторы допустили ряд просчетов при организации молодежного Чемпионата мира.

Очередной матч группового этапа чемпионата между хоккейными сборными России и Словакии должен был состояться этой ночью. Однако за три часа до игры стало известно, что у российского нападающего Матвея Мичкова тест на коронавирус оказался положительным. Это привело к автоматической отмене встречи, России было засчитано техническое поражение.