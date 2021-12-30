Сенатор Сулейман Керимов потерял за 2021 год 6 миллиардов долларов

Сенатор Сулейман Керимов потерял 6 миллиардов долларов и возглавил рейтинг десяти российских миллиардеров, чье состояние заметно сократилось в этом году, – сообщает журнал «Форбс». На втором месте основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг – к концу года его состояние уменьшилось почти на 3 миллиарда. И на третьей строчке основной бенефициар аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик, потерявший 668 миллионов долларов.
2021-12-30T14:37:38+03:00
2021-12-30T14:37:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 30 декабря 2021
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