Российским банкам отныне запрещено списывать единовременные социальные выплаты в счет погашения долгов россиян. Соответствующий закон подписал президент. В частности, не могут подвергаться взысканиям пособия и выплаты на детей, а также беременным женщинам. Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1-го января 2021-го года, – сообщает ТАСС.
2021-12-30T14:36:58+03:00
2021-12-30T14:36:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 30 декабря 2021
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