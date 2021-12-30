Российским банкам отныне запрещено списывать единовременные социальные выплаты в счет погашения долгов россиян. Соответствующий закон подписал президент. В частности, не могут подвергаться взысканиям пособия и выплаты на детей, а также беременным женщинам. Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1-го января 2021-го года, – сообщает ТАСС.