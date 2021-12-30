Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в следующем году начнет работать в инвестиционной компании «Тиль Кэпитал». Она основана американским миллиардером Питером Тилем. По данным СМИ, Курц займет должность «глобального стратега».

Курц был вынужден уйти в отставку после того, как прокуратура начала расследование дела о коррупции против канцлера и некоторых его сторонников.