Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму, – сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на адвоката Нику Дварания. Ранее близкие политика рассказали о том, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Утверждается, что медицинской помощи он не получает.

Саакашвили был арестован 1-го октября спустя несколько дней после того, как вернулся в Грузию. В знак протеста он объявил голодовку, которая продолжалась 50 дней.