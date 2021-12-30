Московские власти обещают ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте в новогодние праздники. Количество контролеров увеличится в полтора раза. С начала декабря в общественном транспорте выявлено более 40 тысяч нарушений.
2021-12-30T14:35:44+03:00
2021-12-30T14:35:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 30 декабря 2021
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