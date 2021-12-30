В России выявлено 103 случая заражения омикроном, – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

В России выявлено 103 случая заражения новым штаммом коронавируса омикрон, – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, путь передачи вируса не изменился, поэтому меры профилактики остаются прежними – маски и социальная дистанция.